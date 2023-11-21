Передбачається забезпечити поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад протягом трьох років.

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроект щодо збільшення складу Національного антикорупційного бюро України ще на 300 осіб. За це рішення проголосували 323 народних депутати.

Йдеться про урядовий проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення інституційної спроможності НАБУ (№10203-1).

Ним передбачається встановити, що гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ становить одну тисячу осіб, у тому числі не більше 750 осіб начальницького складу.

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У чинному ж положенні зазначається, що гранична чисельність центрального та територіальних управлінь НАБУ становить 700 осіб, у тому числі не більше 500 осіб начальницького складу.

Законопроектом передбачається забезпечити поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: по 100 посад щороку у 2024-2026 роках.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його ухвалення та реалізація посилять кадровий потенціал НАБУ, що, у свою чергу, забезпечить підвищення ефективності та результативності у розкритті та попередженні корупційних злочинів.

Справи НАБУ - останні новини

Сьогодні, 21 листопада, НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.

Депутат запропонував топ-посадовцю неправомірну вигоду за виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

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