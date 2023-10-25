Джерело УНІАН назвало його ім'я.

Чинний народний депутат України підозрюється у заволодінні державними земельними ділянками площею понад 320 га на 123 млн грн.

Як зазначається у повідомленні на сайті Національного антикорупційного бюро України, 24-25 жовтня НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га.

Окрім депутата йдеться про екс-керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, колишнього директора державного підприємства та директора приватного підприємства.

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Дії усіх чотирьох осіб було кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (стаття 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними слідства, у 2016-2019 роках народний депутат України, маючи вплив на службових осіб Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, розробив схему заволодіння земельними ділянками загальною площею 323 га, які перебували у постійному користуванні держпідприємства.

"Відповідно до злочинного задуму, директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею та звернутися до ГУ Держгеокадастру області з відповідною заявою. Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми. Внаслідок таких дій державі заподіяно понад 123 млн грн збитків", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, досудове розслідування триває.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про народного депутата з групи "Довіра" Роберта Горвата.

НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича

Як повідомляв УНІАН, раніше НАБУ заявило про оголошення в розшук народного депутата України Ярослава Дубневича. Зазначалося, що він не прибув до Бюро для повідомлення йому про підозру.

У НАБУ зауважили, що 10 жовтня народному депутату було повідомлено про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.

Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи. Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у 2018 та 2020 роках.

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