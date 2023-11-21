Депутат запропонував топ-посадовцю неправомірну вигоду за виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.

"Установлено, що народний депутат України висловив топ-посадовцю пропозицію надати йому неправомірну вигоду за забезпечення прийняття Міжвідомчою робочою групою рішення про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії коштів на ремонт будівель університету, в якому народний обранець продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту якого призупинено)", - зазначається у повідомленні на сторінці прокуратури у Facebook

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

"У подальшому підозрюваний надав топ-посадовцю - особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину цієї неправомірної вигоди у розмірі 0,39 біткоїна, що на час вчинення операції було еквівалентно 10 тис. доларів США", - йдеться у повідомленні.

Так, станом на сьогодні народному депутату було вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Слідство триває. Зазначається також, що розслідування цього злочину стало можливим завдяки особистому сприянню генерального прокурора.

"Зауважимо, що голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України співпрацював з НАБУ та САП та сприяв розслідуванню протиправних дій", - зазначили у прокуратурі.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Корупційні скандали з нардепами

Як повідомляв УНІАН, раніше суд закрив кримінальне провадження щодо народного депутата від "Європейської солідарності" Артура Герасимова, яке стосувалося незадекларованого будинку в Іспанії.

Зазначалося, що станом на момент розгляду апеляційних скарг сторін строк давності притягнення до кримінальної відповідальності сплив.

У вересні ВАКС обрав запобіжний захід чинній депутатці Верховної Ради України Людмилі Марченко, яка підозрюється у зловживанні впливом і викинула хабар за паркан. Суд застосував заставу у розмірі 53,6 тис. грн.

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