Словенська дипломатка робила примирливі коментарі на адресу Росії.

Майбутня комісарка з питань розширення Європейського Союзу Марта Кос загалом підтримує Україну. Про це пише Politico.

При цьому видання нагадує, що словенка Кос також робила заяви в примирливому тоні щодо Москви.

"Ми маємо критично ставитися до Росії, але ми не маємо закривати двері перед Росією. Словенія завжди мала хороші стосунки з Росією, але за уряду Янеза Янші ми побачили відхід від Росії в бік США", - сказала дипломатка у березні 2022 року.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Кос відповідатиме за розгляд заявок на членство України та Молдови, серед інших країн-кандидатів до Європейського Союзу. Автори вважають, що, враховуючи делікатність її роботи, заяви Кос про Україну обов’язково стануть предметом пильної уваги, коли Європарламент розглядатиме заявку кожного кандидата.

"Ці коментарі напевно привернуть пильну увагу в Києві та Кишиневі, де чиновники стурбовані тим, що їхні заявки можуть залишатися на розгляді роками чи десятиліттями. 27 країн-членів ЄС розпочали офіційні переговори про вступ з обома країнами, і потрібно ще багато кроків до того, як вони зможуть стати повноправними членами - і цей процес повний хитрої політики", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що хоча фон дер Ляєн схвально відгукувалася про приєднання України та Молдови, кілька країн-членів ЄС "тихо відмовляються від планів розширення".

"Ще більше ускладнює ситуацію те, що якщо ЄС отримає нових членів, необхідні внутрішні реформи, які, ймовірно, зустрінуть опір, оскільки торкнуться священної сільськогосподарської політики блоку та структури Європейської комісії", - пише ЗМІ.

У свою чергу в МЗС України відмовилися коментувати призначення Кос та додали, що Київ зосередиться на діях чиновників, а не на їхніх словах.

"Ми завжди дивимося на те, що люди роблять, а не на те, що вони говорять. Звісно, ​​коли лунають вислови, які суперечать нашим інтересам чи є неповажними до України, ми реагуємо, але наше головне завдання – дивитися на дії, а не на слова", – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Зміна комісара ЄС з питань розширення - останні новини

Угорщина більше не впливатиме на розширення ЄС. Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, представляючи нову команду єврокомісарів, запропонувала на цю посаду Марту Кос зі Словенії.

Раніше цими питаннями в ЄС курував представник Угорщини Олівер Варгеї.

У Будапешті вже прокоментували це рішення. Так, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що "рішення фон дер Ляєн чітко показує, що вона є частиною цього лицемірства, гарантуючи, що портфель розширення не перейде до Угорщини, яка виступає за розширення".

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