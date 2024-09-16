За словами дипломата, Путін все більше і більше одержимий відновленням Російської імперії.

Поки триває війна Росії проти України, відносини між РФ і Європейським Союзом не зміняться. Про це в інтерв'ю Euractiv заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Відповідаючи на питання про можливість перезавантаження відносин з Росією в разі ймовірної мирної угоди з Москвою, Боррель сказав, що "не бачить мирної угоди з путінською Росією в найближчому майбутньому".

"У віддаленому майбутньому, у післявоєнній обстановці, можуть відбутися певні зміни у відносинах з Росією, але факт залишається фактом, що війна, ймовірно, триватиме, і навряд чи за таких обставин справи будуть вестися як зазвичай, у ЄС є червоні лінії", - зазначив дипломат. Відео дня

Він нагадав про ордери на арешт Путіна та його близького оточення, видані Міжнародним кримінальним судом за військові злочини та злочини проти людства, і підкреслив важливість змусити Росію відповісти за свої дії в Україні.

"Путін чітко дає зрозуміти, що він підтримує свої максималістські вимоги: завоювання України, підкорення українського народу і, можливо, має більше амбіцій за межами України - він, здається, все більше і більше одержимий відновленням Російської імперії як свого основного спадку. Послужний список (Путіна - УНІАН) у переговорах також добре відомий", - резюмував Боррель.

Відносини Євросоюзу з РФ - останні новини

У липні Євросоюз продовжив санкції проти Росії. У ЄС заявили, що доцільно зберігати всі обмеження допоки РФ продовжує порушувати зобов'язання за міжнародним правом.

Зокрема, нові санкції передбачають обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, де-SWIFT для кількох російських банків та призупинення мовлення та ліцензій на мовлення в ЄС кількох підтримуваних Кремлем ЗМІ.

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