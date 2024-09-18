Сіярто розкритикував рішення забрати в угорського єврокомісара Олівера Варгеї портфель з розширення.

Лицемірство Брюсселя навколо розширення ЄС вражає, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн "є частиною цього". Про це, цитуючи главу МЗС Угорщини Петера Сіярто, написав у соцмережі Х речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Він зазначив, що це була реакція Сіярто на рішення фон дер Ляєн забрати в угорського комісара Олівера Варгеї портфель комісара з питань розширення ЄС. В Угорщині, зокрема, зазначають, що країни Західних Балкан чекали на членство в ЄС більше 14 років, "і за зачиненими дверима багато лідерів ЄС виступають проти розширення, незважаючи на підтримку громадськості".

"Рішення фон дер Ляєн чітко показує, що вона є частиною цього лицемірства, гарантуючи, що портфель розширення не перейде до Угорщини, яка виступає за розширення", – додав речник із посиланням на слова Сіярто.

Водночас він додав, що "незважаючи на невдачі, Угорщина залишається відданою підтримці вступу країн Західних Балкан до ЄС, і міністр підкреслив, що боротьба за справедливе розширення триватиме".

Угорщина і Євросоюз - останні новини

Громадяни Угорщини висловились проти вступу України в Євросоюз. Такі результати показало опитування аналітичного центру Policy Solutions.

Так, минулого року більшість угорців позитивно ставились до можливого вступу нових членів, а цьогоріч лише 45% опитаних схвалили вступ Чорногорії – країни з найбільшою підтримкою серед угорців. Найменше ж угорці схвалюють приєднання України до ЄС - 61% висловились проти членства України.

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