Відповідне питання було обговорено під час зустрічі за участі канцлера та президента Німеччини з представниками уряду України.

Існує перспектива нових поставок важкого озброєння з Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив прем’єр міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів, що 4 вересня представники уряду України обговорили з канцлером та президентом Німеччини низку питань. Говорили про озброєння, фінансову підтримку та питання санкцій проти РФ.

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"Обговорили зокрема перспективи поставки важкого озброєння, у тому числі броньованого озброєння. Перспектива є, працюємо над цим", - зазначив він.

За його словами, також були обговорені питання нових санкцій у восьмому пакеті, зокрема заборону віз для росіян, обмеження цін на газ, можливість повного газового та нафтового ембарго.

"Ми маємо амбіцію виконати до кінця цього року всі необхідні умови для того, щоб зайти у так звану процедуру переговорів, яка є останнім кроком перед вступом до Європейського Союзу", - розповів він.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Шмигаль обговорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем питання додаткових поставок озброєння для України.

"У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Перш за все - збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки Gepard. Водночас говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків", - зазначив прем'єр-міністр.

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