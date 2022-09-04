Денис Шмигаль подякував Німеччині за лідерство у питанні фінансової допомоги Україні з початку повномасштабної війни.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем питання додаткових поставок озброєння для України.

Як повідомила прес-служба уряду, про це йшлося під час їх зустрічі в рамках робочого візиту Шмигаля в Німеччину.

Так, Шмигаль подякував Німеччині за лідерство у питанні фінансової допомоги Україні з початку повномасштабної війни. За його словами, Україна розраховує на підтримку від партнерів і у 2023 році.

Відео дня

"Дефіцит українського бюджету у 2023 році може зменшитися, але допомога союзників залишиться вкрай важливим джерелом фінансування цього дефіциту. Тому нам важливо домовитися про нову програму макрофіну з ЄС на наступний рік, а також про старт нової великої програми з МВФ", — підкреслив прем’єр-міністр України.

Під час зустрічі сторони обговорили питання додаткових поставок озброєння для України.

"У нас є спільне бачення про необхідність нарощувати постачання артилерійських систем та систем протиповітряної оборони. Перш за все збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки "Гепард". Водночас говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків", — зазначив прем’єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, ФРН передала Україні, зокрема реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Восени очікується передача надсучасної системи ППО німецького виробництва IRIS-T.

Вас також можуть зацікавити новини: