Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну", сказав він.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не постачатиме Україні озброєння, з якого ЗСУ зможуть завдавати ударів по території Російської Федерації.

Про це він сказав під час "Діалогу з громадянами" у Магдебурзі, цитує Укрінформ.

Глава німецького уряду зазначив, що мета ФРН – не дати Путіну виграти війну, "щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України".

Далі Шольц згадав слова американського президента Джо Байдена.

"Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якою можна обстріляти територію росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - відповів Шольц.

Він додав, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в "зовсім іншу війну".

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Ввечері, 25 серпня, Генштаб ЗСУ повідомляв про відбиття атак окупантів на Харківському, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Інститут вивчення війни констатує, що просування ворога досягло кульмінації: Росія не може розвинути тактичні успіхи у ширші оперативні.

Захід схиляється, що російсько-українська війна триватиме щонайменше рік, але вже "фактично зайшла у глухий кут". В Лондоні вважають, що йдеться про війну "на виснаження".

Водночас ЗСУ все ще не можуть піти у контрнаступ через дефіцит належного озброєння, пояснив військовий експерт Олег Жданов. "Ситуація патова – той, хто перший сформує резерви та перекине їх на передній край, той і отримає перевагу на полі бою", - зазначив він.

25 серпня також стало відомо про підписання Путіним указу щодо збільшення чисельності складу ЗС РФ, хоча, переконаний генерал Романенко, для відновлення втрачених ресурсів ворогу знадобиться багато часу.

ЗСУ ліквідували вже 45 850 окупантів з початку повномасштабного вторгнення РФ і тисячі одиниць техніки ворога.

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