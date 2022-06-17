Канцлера Німеччини не раз критикували за телефонні розмови з Путіним уже під час війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".

Про це Шольц заявив в інтерв’ю DPA.

"Абсолютно необхідно говорити з Путіним, і я продовжу це робити, як і президент Франції", – зазначив канцлер Німеччини.

"Коли я говорю з Путіним, я кажу, приміром, ті ж речі, що й вам: будь ласка, зрозумійте, що ніякого продиктованого миру не буде. І якщо ви думаєте, що можете вкрасти землю, а потім сподіватися, що часи зміняться і все стане як і було, то ви помиляєтесь", – сказав Шольц.

Він наголосив, що санкції, запроваджені проти Росії ще з 2014 року, досі чинні.

"Санкції, які ми запровадили проти Росії під час війни, не зникнуть, якщо не буде чесного миру – тобто миру, який є добрим для народу України, для парламенту і прийнятний для президента України", – пояснив канцлер Німеччини.

Раніше колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключила, що в майбутньому може грати роль посередника між Україною і Росією.

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