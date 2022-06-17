Екс-канцлерка також зазначила, що в останні роки її перебування на посаді Владімір Путін не був готовий до переговорів у форматі, подібному до Нормандського.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель не виключила, що в майбутньому може грати роль посередника між Україною і Росією.

Про це вона заявила в інтерв’ю RND.

На питання, чи погодиться Меркель на роль посередника, вона відповіла: "На сьогодні це питання не порушується".

Екс-канцлерка також зазначила, що в останні роки її перебування на посаді Владімір Путін не був готовий до переговорів у форматі, подібному до Нормандського.

"З іншого боку, я не змогла створити додатковий формат обговорень між Європою і Росією про європейський безпековий порядок", – додала Меркель.

Нагадаємо, у травні посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю Merkur висловив припущення, що Ангела Меркель могла б стати посередником у російсько-українських переговорах.

До того під час першого інтерв’ю з моменту відставки Меркель заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

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