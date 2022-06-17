Російський президент Володимир Путін стверджує, що Москва не проти євроінтеграції України.
Про це він розповів на економічному форумі в Санкт-Петербурзі 17 червня.
Більш того, стверджує глава Кремля, Росія ніколи не була проти вступу України в ЄС, бо це не оборонний альянс.
"Ми ніколи не були проти цього (вступу України до ЄС - ред.), ми завжди були проти військового освоєння української території, тому що це загрожує нашій безпеці. Що стосується економічної інтеграції - заради бога, це їхній вибір", - висловився Путін.
Водночас 12 травня заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Росія вже змінила своє ставлення до перспективи вступу України до ЄС - і виступає проти цього.
Напередодні Київ відвідали лідери Німеччини, Франції, Румунії та Італії, закликавши європейську спільноту підтримати надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Сьогодні, 17 червня, Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата.
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