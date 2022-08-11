ЗМІ дізналися, що на осінь Німеччина готує велику конференцію щодо відбудови України.

Німеччина восени хоче організувати міжнародну конференцію, на якій обговорюватимуть масштабні плани відновлення України.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, західні партнери України вирішуватимуть, на що першочергово варто витратити кошти під час відбудови.

Попередньо, конференція на якій обговорюватимуть плани відбудови України пройде у Берліні 25 жовтня. Німеччина уже почала процес підготовки цього засідання, проте остаточна дата поки невідома.

На цій конференції обговорюватимуть те, як краще витратити гроші, які західні партнери виділять на відновлення України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що пакет реконструкції для України буде більшим, ніж "план Маршалла", який допоміг відновити Західну Європу після Другої світової війни.

"Збиток є великим, він коштуватиме мільярди і вимагатиме від усього світового співтовариства розробки розумних рішень. Це буде велике, велике завдання, яке мало пов’язане з "планом Маршалла". Він буде більшим", - сказав Шольц.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна отримала підтвердження щодо участі в реалізації плану відбудови від багатьох держав, але Естонія першою взялася за реалізацію проекту.

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