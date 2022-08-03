Президент наголосив на важливості послідовної підтримки Естонією санкційної політики проти Росії, а також євроінтеграційного курсу нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що Україна отримала підтвердження щодо участі в реалізації плану відбудови від багатьох держав, але Естонія першою взялася до реалізації проекту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський провів зустріч з новопризначеним міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, який перебуває в Україні з першим закордонним візитом.

Президент подякував міністру за цей сигнал солідарності з Україною. Водночас він зазначив, що підтримку з боку Естонії доводити не потрібно, українці знають про неї та цінують її.

"Вдячні за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Реальну підтримку, а не на словах. Підтримку реальними кроками", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що під час візиту Рейнсалу у прикордонному місті Овруч на Житомирщині була закладена капсула з нагоди початку будівництва першого дитячого садочка в межах Fast Recovery plan. Це перший із 15 об'єктів загальної інфраструктури, які Житомирська обласна військова адміністрація передала на розгляд уряду Естонії для допомоги у відбудові області.

"Все відновлення - ми розуміємо, що це велика сума, велика праця й тривалий час, і основні роботи будуть після того, як закінчиться війна. Але є екстрена допомога, яка потрібна зараз, перед початком навчального року, освітнього процесу. Це будівництво, відновлення шкіл і дитячих садочків, університетів, а також домівок для вимушено переміщених осіб", - зазначив президент.

Він констатував, що Україна отримала підтвердження щодо участі в реалізації плану відбудови від багатьох держав, але Естонія першою взялася до реалізації проекту.

"Хочу подякувати вам за те, що ви поклали початок цьому процесу. Для нас це - перша ластівка. Ми вдячні, що робота почалася саме з вашої держави. Дякую уряду Естонії та естонцям", - додав глава держави.

Зеленський окремо нагадав, що це не єдиний випадок, коли Естонія першою надає підтримку Україні, - вона була однією з перших держав, які підтримали Україну в питанні надання зброї.

"Це найважливіший пріоритет сьогодні на полі бою. І особливо це відчувалося на самому початку війни, коли світ іще не був об'єднаний своєю допомогою. Але було декілька країн, які допомагали з першого дня", - зазначив він.

Крім того, президент наголосив на важливості для України послідовної підтримки з боку Естонії санкційної політики проти країни-агресора, а також євроінтеграційного курсу нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час візиту в Україну заявив, що його країна продовжить надавати Україні військову допомогу і підтримувати її шлях до членства в ЄС та НАТО.

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