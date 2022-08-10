Фінансування Сполучених Штатів розраховане на залучення приблизно 100 груп розмінування.

Уряд США оголосив про виділення Україні багатомільйонного траншу з метою розмінування територій, забруднених мінами й іншими вибухонебезпечними предметами внаслідок російського вторгнення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту США.

"Держдепартамент США 9 серпня оголосив про намір виділити фінансування в розмірі $89 мільйонів у 2022 фінансовому році, щоб допомогти уряду України розв’язати нагальні гуманітарні проблеми, пов’язані з вибухонебезпечними залишками війни, спричиненої жорстокою агресією росії", - зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що ці кошти будуть спрямовані на очищення величезних територій, забруднених мінами, боєприпасами, які не розірвалися, а також саморобними вибуховими пристроями.

"Жахливе використання росіянами саморобних вибухових пристроїв у спосіб, який ми бачимо в Україні, раніше асоціювалося лише з ІДІЛ у Сирії. Ці вибухові пастки блокують доступ до родючих сільськогосподарських угідь, затримують зусилля з відновлення, перешкоджають переміщеним громадам повернутися до своїх домівок і продовжують вбивати та калічити невинних українських цивільних",- підкреслили в зовнішньополітичному відомстві США.

Фінансування Сполучених Штатів розраховане на залучення приблизно 100 груп розмінування.

Як повідомлялося, за офіційними оцінками, в Україні забрудненими вибухонебезпечними предметами вважаються близько 160 тисяч квадратних кілометрів.

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