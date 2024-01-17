Проти резолюції голосували навіть ті партії, які раніше виступали за передачу ракет Києву.

Парламент Німеччини не підтримав проект резолюції із закликом передати Україні далекобійні ракети Taurus. Цю резолюцію виніс на голосування опозиційний блок ХДС/ХСС, повідомляє DW.

Так, з 666 депутатов, що були присутні в залі, "за" проголосували лише 178. Абсолютна більшість, 485 депутатів, проголосували "проти". Ще троє – утримались.

За даними видання Spiegel, проти резолюцію голосували зокрема депутати від "Партії зелених" та "Вільної демократичної партії", які до цього неодноразово заклики німецький уряд передати Україні ракети Taurus.

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"На жаль, нинішня пропозиція фракції ХДС/ХСС спрямована лише на тактичну перевагу у внутрішньополітичних дебатах у Федеративній Республіці Німеччина", – стверджують "Зелені".

Проблема із поставкою ракет Taurus

Як писав УНІАН, німецький уряд неодноразово відмовлявся передати Україні свої крилаті ракети Taurus попри те, що близькі за характеристиками ракети Storm Shadow і SCALP вже надають Британія і Франція. За даними ЗМІ, проти передачі ракет виступає особисто канцлер Олаф Шольц.

В самій Німеччині опозиція та ЗМІ постійно критикують уряд через цю відмову, але зрушити ситуацію не вдається.

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