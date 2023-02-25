Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, заявив Макрон.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував візит до Китаю. Сторони, з-поміж іншого, обговорюватимуть мирне врегулювання російсько-української війни.

Макрон сказав, що відвідає Китай на початку квітня, пише The Guardian. Участь Китаю у мирному врегулюванні Макрон назвав "гарною справою".

"Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну чи ядерну зброю. Зусилля, які Китай уже здійснив… І щоб вона (Росія) припинила свою агресію як попередню умову для переговорів", - пояснив Макрон.

Як писав The Wall Street Journal, Франція, Німеччина і Велика Британія розглядають можливість більш тісних зв'язків між Україною і НАТО, щоб спонукати Київ почати мирні переговори з Москвою.

Сунак запропонував план угоди, завдяки якому Україна отримає ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після завершення війни. За його словами, цей план обговорять на саміті НАТО в липні.

За словами французьких, німецьких і британських чиновників, Франція і Німеччина підтримали цю ініціативу. Вони бачать в ній спосіб зміцнити довіру до України і підштовхнути владу країни до мирних переговорів.

Війна в Україні – позиція Китаю

Пекін продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США. Комуністичний Китай також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною".

Про "мирний план" чиновники КНР обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".

У відповідь президент України Володимир Зеленський зазначав, що чув про цей план, але жодних офіційних документів Київ від Китаю не отримував. 22 лютого Ван І під час зустрічі з Міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим озвучив йому позицію Пекіна щодо війни.

У річницю вторгнення РФ в Україну МЗС Китаю опублікувало відповідний документ з 12-ти пунктів, який, серед іншого, передбачає "припинення вогню" і "повагу до суверенітету". Разом з тим, немає ніяких чітких рекомендацій, як дотриматися того ж "припинення вогню". Водночас Пекін наполягає на скасуванні усіх санкцій проти Росії.

Західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії. Також з'явилися чутки про наміри КНР передати Путіну летальну зброю, зокрема - ударні дрони, та поділитися технологіями. США вже попередили Китай про наслідки.

За даними США, Китай вже може постачати Росії нелетальну військову допомогу для ведення війни проти України, зокрема, форму або навіть бронежилети для окупантів.

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