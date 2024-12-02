Українців зацікавило, з чим Шольц приїхав до Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дуже коротко відповів, що у сріблястій валізі знаходилися його особисті речі першої необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Шольца запитали про те, що він привіз з собою до Києва у сріблястій валізі, бо відповідні фото цієї валізи викликали суспільну зацікавленість в українців.

"Наскільки детально ви це хочете знати?", - перепитав Шольц.

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Ці слова канцлера викликали сміх у присутніх.

"Загалом такі речі, які беруть в дорогу. Те, у що потрібно перевдягатися... ну те, що потрібно", - відповів Шольц.

Як відомо, в інтернеті поширюється багато мемів із тим, як Шольц у Києві крокує з сріблястою валізою.

Шольц приїхав у Київ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Києва з несподіваним візитом. Як заявив Шольц він хотів висловити солідарність з Україною і запевнив, що Німеччина "залишиться найсильнішим прихильником України в Європі" і пообіцяв додаткові поставки зброї.

За деякими даними Шольц і Зеленський у конфіденційній обстановці обговорять, як український президент оцінює ситуацію, на що готові він і його країна.

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