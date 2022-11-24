Він також додав, що Росія має "відкрити шлях для мирних перемовин".

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Росії із закликом припинити атакувати Україну ракетами. Німецький лідер зазначив, що Росія програє на полі бою, а тому цинічно завдає ударів по критичній інфраструктурі.

"Цей бомбовий терор проти цивільного населення має припинитися, і негайно", - заявив Шольц для DW.

Він також додав, що Росія має "відкрити шлях для мирних перемовин".

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В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон назвав дії Росії "воєнним злочином".

"23 листопада були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним", - сказав голова Французької Республіки.

Масований ракетний удар по Україні 23 листопада

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія учергове здійснила масштабну атаку по Україні. ППО збила 5 БПЛА та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

Безліч жителів країни залишилися без світла, опалення, мобільного зв'язку та водопостачання.

Також повідомлялося про загиблих і постраждалих серед цивільного населення.

23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.