Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до Росії із закликом припинити атакувати Україну ракетами. Німецький лідер зазначив, що Росія програє на полі бою, а тому цинічно завдає ударів по критичній інфраструктурі.
"Цей бомбовий терор проти цивільного населення має припинитися, і негайно", - заявив Шольц для DW.
Він також додав, що Росія має "відкрити шлях для мирних перемовин".
В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон назвав дії Росії "воєнним злочином".
"23 листопада були масовані обстріли України, внаслідок чого більша частина країни залишилася без води та електрики. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не повинен залишатися безкарним", - сказав голова Французької Республіки.
Масований ракетний удар по Україні 23 листопада
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія учергове здійснила масштабну атаку по Україні. ППО збила 5 БПЛА та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.
Безліч жителів країни залишилися без світла, опалення, мобільного зв'язку та водопостачання.
Також повідомлялося про загиблих і постраждалих серед цивільного населення.
23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму.