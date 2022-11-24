Унаслідок ворожої атаки є руйнування у низці населених пунктів, зазначили в поліції.

У Київській області, крім Вишгорода, руйнування житлових будинків внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару є ще у чотирьох населених пунктах.

Йдеться про руйнування восьми будівель в Забір’ї, Чабанах, Глевасі та Українці, як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Це приватні будівлі, які постраждали внаслідок уламкових уражень. І там є одна людина, яка отримала ураження", - сказав Нєбитов.

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За його словами, на жаль, чоловік у багатоповерхівці у Фастівському районі, мешканець першого поверху, отримав осколкове поранення з травматичною ампутацією лівої ноги.

Нєбитов додав, що настрашніше влучання було біля багатоповерхівки у Вишгороді.

"Станом на зараз можна констатувати, що суттєво пошкоджено 4 багатоповерхівки, також ушкоджений дитячий садочок і школа, яка знаходилась поряд", - сказав він, додавши, що на цей час закінчується огляд місця влучання, і комунальники планують приступити до ліквідації наслідків.

"Сьогодні зранку померла жінка. Це п’ята жертва цього вибуху… Тіла загиблих ми знайшли біля будинку, одного - в квартирі і два інших, а зараз вже три, - померли в лікарні", - уточнив Нєбитов.

За його інформацією, наразі перебувають в лікарні 30 людей-постраждалих від вибухів в області. Серед постраждалих є 6 працівників енергетичної сфери, у них легкі поранення, вони вже залишили лікарні.

"За вчора ми маємо 5 загиблих і, здається, 37 людей, які постражадли - отримали поранення різного ступеня тяжості. По руйнуванням - це 8 приватних будинків, 5 багатопверхівок загалом. І два об’єкти-держустанови: дитячий садочок та школа. Щодо об’єктів критичної інфраструктури, за зрозумілими причинами, я це не коментую", - резюмував Нєбитов.

За його інформацією, серед постраждалих шестеро дітей.

Масований ракетний удар по Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія учергове здійснила масовану атаку по Україні. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. ППО знищила 5 безпілотників та 51 з майже 70 ракет, випущених по Україні.

Регіони залишились без світла, води, тепла, зв’язку.

Увечері 23 листопада у Нацполіції повідомили, що загарбники влучили у 16 об'єктів інфраструктури, жертвами ворожого удару стали шість осіб, є десятки постраждалих.

У своєму виступі на Радбезі ООН увечері 23 листопада президент Володимир Зеленський запропонував ухвалити резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору.

Він також наголосив, що Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-терориста РФ.

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