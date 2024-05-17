Його було повернуто з підписом від президента сьогодні.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення.

Як зазначається у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту, закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 17 травня.

Збільшення штрафів для ухилянтів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 травня Верховна Рада України ухвалила закон з реєстраційним номером 10379, який врегульовує питання матеріальних покарань для військовозобов'язаних чоловіків, які не хочуть приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і виконувати свої обов'язки з несення військової служби.

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Після підписання закону значно зростуть штрафи за ухилення від армії та за невиконання правил мобілізації в особливий період.

Штраф за неявку в ТЦК, за небажання оновлювати свої персональні дані, за ігнорування повістки та інші порушення буде досить відчутним. Він може сягати кількох десятків тисяч гривень. ТЦК зможуть навіть виписати порушнику протокол заочно та оштрафувати без рішення суду.

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