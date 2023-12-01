Вони "розганяли" московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

Колишній заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимир Сівкович, який переховується в Росії, причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України на користь Кремля.

При цьому зазначає, що Сівкович залучав до співпраці відомих політиків у Києві, серед них, зокрема, народний депутат України Нестор Шуфрич, який підозрюється у державній зраді.

"Саме він (йдеться про Шуфрича – УНІАН) був одним з основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань", - повідомляє СБУ.

Відео дня

В українській спецслужбі встановили, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню ситуацію в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

"Таким чином Кремль намагався максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення РФ та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами", - повідомляє СБУ.

Зазначається, що Сівкович, щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України. Це він робив за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили Сівковичу про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

В СБУ нагадали, що раніше дії Сівковича були кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

"Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення",- повідомляє українська спецслужба.

Справа Шуфрича - головні новини

15 вересня Служба безпеки України прийшла з обшуками до народного депутата Нестора Шуфрича. Згодом в СБУ повідомили, що він отримав підозру у державній зраді. Повідомлялося, що Шуфрич "тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ. Зокрема, у нього знайшли документ зі схемою автономії для Донеччини та Луганщини, підписаний як самим Шуфричем, так і кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Згодом суд обрав Шуфричу запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Вас також можуть зацікавити новини: