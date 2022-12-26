Наразі Сівкович є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного російськими спецслужбами, та переховується в РФ.

В Україні заочно судитимуть екс-заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за організацію силового розгону студентів на Майдані Незалежності у Києві у 2013 році.

Як повідомляє Держбюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно нього. Працівники ДБР встановили, що колишній працівник КДБ СРСР за завданням своїх кураторів пішов працювати до органів державної влади України.

"З часом Сівкович став заступником секретаря РНБОУ та отримав до дня Незалежності України у 2013 році військове звання генерал-майора запасу. Вже через три місяці за його безпосередньої участі відбулася організація побиття учасників однієї з перших акцій протесту молоді за євроінтеграційний курс нашої держави", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що за завданням президента-втікача та колишнього секретаря РНБО Сівкович "згадав" отримані в КДБ навички вербування та тиску.

Зокрема, через його вказівки у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року начальник головного управління столичної міліції дав наказ до насильного розгону мирної акції протесту – "студентського Майдану" в центрі Києва.

За даними ДБР, у ході термінової нічної наради у кабінеті начальника Головного управління столичної міліції під керівництвом Сівковича було віддано свідомо злочинний наказ. Він, зокрема, передбачав залучення спецпідрозділу "Беркут" для застосування сили до мітингувальників. "Зачистка" Майдану Незалежності від патріотичної молоді мала відбуватись під приводом забезпечення, нібито, встановлення новорічної ялинки.

У відомстві уточнили, що дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

За клопотаннями слідчого ДБР, погодженими прокурором, та ухвалами слідчого судді відносно вказаної особи заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Правосуддям надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Сівковича, оскільки він втік і переховується на території РФ – держави-агресора, агентом якої він був в Україні і на яку працював", - пояснили у бюро.

Зазначається, що наразі Сівкович є одним з очільників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

"Це теж не залишиться поза увагою нашого слідства та правосуддя", - наголосили у ДБР.

У ДБР також нагадали, що за цим епізодом до суду скеровані обвинувальні акти відносно 15 працівників правоохоронних органів, серед яких двоє заступників начальника управління громадської безпеки столичної міліції, командир роти та дванадцять міліціонерів спецпідрозділу "Беркут" при ГУМВС України в м. Києві.

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