За словами Магдалени Андерссон, Росія повинна зупинити свої військові дії і відправити військових додому.

Прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон назвала найлегший спосіб припинити війну в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві вона заявила, що засуджує жорстоку і безглузду агресію Росії, в тому числі вбивства цивільних, а також руйнування.

Андерссон підкреслила, що цілеспрямовані удари Росії по сільськогосподарському сектору України завдають шкоди як Україні, так і глобальній безпеці продовольства.

"Відповідальність за цю кризу, що розвивається, лежить виключно на Росії. Агресія Росії проти України повинна припинитися. Росія не повинна отримати можливість добитися здобутків від її порушення міжнародного права та інших фундаментальних принципів. Ми переконані, що найкращий спосіб припинити цю війну - це збільшити підтримку Україні і збільшити тиск на Росію через додаткові санкції. І важливо, аби наші зусилля продовжувалися стільки, скільки це буде необхідно", - наголосила Андерссон.

"Але ми усі знаємо, що є один легкий спосіб припинити цю війну: Росія може припинити її і відправитись додому", - наголосила шведський прем'єр.

Раніше сьогодні очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, що в Україні, починаючи вже з наступного місяця, відбудуться певні події, які ознаменують переломний момент у війні проти Росії. Що ж стосується активних бойових дій, то більшість з них завершаться до кінця цього року, прогнозує він.

На запитання журналістів, коли може закінчитися війна і що для цього необхідно, начальник ГУР відповів: "Наступний рік, я так вважаю".