За оцінкою Кирила Буданова, перші видимі результати перелому у війні припадатимуть на серпень цього року.

В Україні, починаючи вже з наступного місяця, відбудуться певні події, які ознаменують переломний момент у війні проти Росії. Що ж до активних бойових дій, то більшість з них завершаться до кінця цього року.

Такий прогноз озвучив керівник українською розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "РБК-Україна".

Наприкінці року, скажімо так, стан, у якому активні бойові дії досить зменшаться. Але це не буде ще кінцем, треба правильно розуміти те, що я говорю – зауважив Буданов.

Начальник української розвідки наголосив, що вважатиме кінцем війни саме "вихід на кордони станом на 1991 рік". Жодних інших сценаріїв не розглядається.

Це буде кінцем цієї усієї авантюри, яку Росія зробила – зазначив він.

На питання журналістів, коли може закінчитися війна й для цього необхідно, начальник ГУР. відповів: "Наступний рік, я так вважаю".

Україна нічого не віддає та повернеться на втрачені території

Про це напередодні заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Україна вийде на рівень, коли буде нівельована вогнева перевага окупантів.

Український гарант підкреслив, що поступово Збройні сили України рухаються вперед – і на Харківщині, і в Херсонській області, і на морі: Зміїний – гарний приклад цього.

"Буде день, коли те ж саме скажемо й про Донбас", – зауважив глава держави.

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