З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів правоохоронці нарахували вже понад 1600 неідентифікованих тіл. Яка ситуація на непідконтрольних Україні територіях, до кінця невідомо.
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" сказала заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.
"На території України, за даними Нацполіції, зараз понад 1600 неідентифікованих тіл, але певна кількість територій перебуває під окупацією, і ми розуміємо, що ця картина не повна", - зазначила вона.
Для прикладу вона навела Київську область, де було виявлено найбільше закатованих тіл мирних громадян.
"І там дійсно в кожному окремому випадку тіло оглядалося і направлялося на проведення експертиз, встановлювалася причина смерті. Але хочу сказати, що не в кожному випадку може бути проведена експертиза на предмет сексуального насильства", - додала чиновник.
Павличенко пояснила, що в Київській області дуже багато знаходили повністю обгорілих тіл.
"І в такому стані тіло вже не може піддаватися ніяким експертизам. І ми розуміємо, що окупанти спалювали тіла, щоб приховати сліди інших злочинів. Тому там, де можна проводити експертизи тіл на предмет сексуального насильства, - там їх проводять", - підсумувала заступник міністра.
Нагадаємо, днями у Маріуполі знайшли ще одну братську могилу, в якій було більше сотні тіл.
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