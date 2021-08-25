Зазначене рішення дасть змогу завершити досудове розслідування щодо Віктора Януковича та його сина Олександра.

Вищий антикорупційний суд дозволив заочно здійснити спеціальне досудове розслідування стосовно заволодіння колишнім президентом Віктором Януковичем резиденцією "Межигір’я".

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, 25 серпня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (заочно) щодо колишнього власника державної резиденції "Межигір’я" та його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. При цьому збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

"Зазначене рішення дасть змогу завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, що вже 7 років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором", - йдеться у повідомленні.

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28 липня НАБУ і САП звернулись до суду з клопотаннями про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою екс-президенту Віктору Януковичу та його сину Олександру Януковичу. Януковичі є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем. НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. Дії екс-президента кваліфіковані за ч.5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його сина — за ч.5 ст.27 (пособництво), ч.5 ст. 191, ч.3 ст.209 ККУ.

У січні 2021 року Апеляційна палата ВАКС відмовила САП у заочному триманні під вартою Януковича.

Майно державної резиденції "Межигір'я" у Вишгородському районі Київської області, де з 2010-го по 2014 рік проживав Янукович, було заарештовано судом у липні 2015 року. На початку липня 2018 року суд передав "Межигір'я" в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Автор: Віталій Саєнко