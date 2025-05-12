Зазначають, що Росія потрапила у власний капкан.

Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч 15 травня в Стамбулі (Туреччина) з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб продемонструвати прагнення до миру. Про це сказав радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону.

"Для нас зараз ситуація безпрограшна – Україна їде і показує свою готовність до дипломатичного треку. Якщо Путін не приїжджає, то він показує свою слабкість, а якщо приїжджає, то він у ситуації людини, яка змушена добирати фейкових аргументів для продовження війни, коли весь світ за цим спостерігає", - вважає він.

За його словами, тепер слово за Росією. "Вони поступово потрапляють в пастку власних капканів. Вони думали, що нам поставлять капкан, коли сказали, що вони нас чекають в четвер Туреччині", - зазначає Лещенко. При цьому нагадав, що Зеленський відповів, що він їде в Стамбул. "Слово за Путіним. Тепер цікаво як вони там в Кремлі будуть викручуватися із ситуації. Можливо Путін "захворіє", - зазначив радник керівника ОП. При цьому не виключає, що буде обраний якийсь третій варіант - типу грав Путін в хокей і травмував коліно і тепер пересувається на милицях.

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Лещенко наголосив, що жодні посланники від Путіна на переговори із Зеленським нікого не цікавлять. "Його представники не цікаві нікому, бо це формат лідерів. Тут якраз президент України, як вдалий мисливець, заганяє Путіна як дичину на певні рубежі, тому, що той намагається постійно маневрувати", - додав він.

При цьому наголосив, що зустріч в Києві на вихідних європейських лідерів важлива тим, що окреслила єдність, а також була узгоджена дорожня карта з США. "Тому Путін змушений був у другій ночі з суботи на неділю роботи якийсь безглуздий вихід до преси, де заявив, що готовий до переговорів в Туреччині. А тут Зеленський перехопив ініціативу і сказав, що приїде і чекає Путіна. В росіян тепер думають, як з цієї теми "з’їхати". Росія не готова до прямих переговорів", - вважає Лещенко. При цьому додав, що в розмові із Зеленським Путін "приречений на тотальне фіаско", тому на це не піде.

"Ми показали свою готовність навіть до таких непопулярних переговорів один на один з Путіним, щоб продемонструвати слабкість Росії, яка немає аргументів. І головне - показуємо партнерам, що проблема не в Києві, а в Москві", - сказав Лещенко. За його словами, в разі зриву переговорів мають бути нові санкції проти Росії.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на заклик американського лідера Дональда Трампа провести зустріч з Володимиром Путіним, президент України Володимир Зеленський погодився на переговори в Туреччині в четвер, 15 травня. При цьому Зеленський наголосив, що готовий говорити тільки особисто з главою Кремля Володимиром Путіним.

Водночас Зеленський заявив, що Україна чекатиме і на запропоноване раніше повного припинення вогню з 12 травня.

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