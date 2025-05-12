Це буде перша зустріч двох лідерів з моменту початку війни Росії в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що вирушить до Туреччини в четвер, щоб зустрітися з лідером Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити "необхідну основу для дипломатії" для припинення війни. При цьому він висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне перемир'я. Однак, як пише Axios із посиланням на українського чиновника, візит відбудеться, навіть якщо припинення вогню не буде.

Видання нагадує, що у суботу Зеленський і лідери кількох країн НАТО поговорили з Трампом телефоном і наголосили, що готові до безумовного 30-денного припинення вогню, починаючи з понеділка. Під час розмови вони повідомили Трампу, що якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, Україна готова розпочати прямі мирні переговори з Росією.

Путін відповів на умови пізніше того ж вечора. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він сказав, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.

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Після цього Трамп закликав президента України прийняти ці умови. Він підкреслив, що якщо Україна візьме участь у цих переговорах, вона зможе визначити, чи можлива угода. Якщо ні, Європа і США знатимуть, як йдуть справи, і відреагують відповідним чином, додав він.

Як нагадує видання, якщо зустріч відбудеться, це буде перша зустріч двох лідерів з моменту початку війни Росії в Україні.

"Український чиновник сказав, що Зеленський буде в Туреччині в четвер, навіть якщо Росія не погодиться почати припинення вогню в понеділок", - підкреслює Axios.

Переговори у Стамбулі - новини

Глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що ймовірність приїзду Володимира Путіна на переговори з Володимиром Зеленським у Стамбулі є дуже низькою.

Водночас The Guardian пише, що пропозицією про особисту зустріч Зеленський перехопив у Путіна ініціативу, і тепер чинить на нього тиск.

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