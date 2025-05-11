Також президент заявив, що Україна чекатиме і на "повне, тривале" припинення вогню відзавтра.

Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори в Туреччині в четвер, 15 травня, але тільки особисто з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це він написав у Telegram після заклику американського лідера Дональда Трампа провести зазначену зустріч.

Водночас Зеленський заявив, що Україна чекатиме і на запропоноване раніше повне припинення вогню з 12 травня.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню - повного і тривалого, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І буду чекати Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюся, що росіяни цього разу не шукатимуть причини, чому вони не можуть", - написав президент України.

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Переговори України та Росії - заява Трампа

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині, які запропонував Путін:

"Президент Росії Путін не хоче укладати угоду про припинення вогню з Україною, а хоче зустрітися в четвер (15 травня) в Туреччині, щоб обговорити можливе припинення кривавої війни. Україна повинна погодитися на це негайно".

За його словами, принаймні сторони "зможуть визначити, чи можливе укладення угоди": "А якщо ні, то європейські лідери і США знатимуть, як йдуть справи, і зможуть діяти відповідно!".

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