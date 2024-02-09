Політик автор законопроектів про право вбивати солдат за дезертирство та про переслідування за критику в соцмережах.

Народний депутат України Георгій Мазурашу вийшов з партії "Слуга народу". Він заявив, що не побачив "очищення" її рядів.

Про це він повідомив у Facebook, зазначивши, що повернення в статус безпартійного сталося ще 24 січня поточного року.

Він обирався в 203 окрузі Чернівецької області як представник команди Володимира Зеленського "Слуга народу". При цьому зазначає, що "по життю був "принципово безпартійним".

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"У свою першу в житті партію "Слуга Народу" вступив навесні 2021 року, повіривши (наївно, як виявилось) у твердий намір і перспективи очистити політичну силу, яку представляю в парламенті, від тих, які "злили" місцеві вибори, повисувавши від "СН" немало вчорашніх плюючих у Зеленського та його прихильників", - написав Мазурашу.

Він зазначає, що коли партію очолила Олена Шуляк, то він очікував "очищення" партії і роботи по поверненню довіри з боку "дезорієнтованих прихильників "СН".

"Але… Не так сталось, як гадалось. Більше того, навіть саму партію, як бачу, поступово передають в руки опонентів, які тепер типу стали "своїми", або просто "так треба" комусь", - наголосив Мазураш.

Він заявив, що залишається у фракції "Слуга народу" (вихід з фракції не призвів би до втрати мандату, бо він обирався не по списку партії – УНІАН), але йому "вже достатньо не комфортно перебувати там разом з деякими особами, які, на мою думку, працюють проти інтересів України та народу".

Мазурашу жаліється, що за майже 4,5 років роботи в парламенті рідна фракція не підтримала жодного з його понад 70 законопроектів. Зазначає, що колеги по фракції не підтримали його альтернативний "до "диверсійного", антиконституційного, "кріпацького" і антинародного урядового законопроекту" про мобілізацію.

Мазураш мріє, що в парламенті буде створена групи "Слуга народу 1", щоб туди ввійти. Каже, що від виборців все частіше чує запитання чому я ще в фракції "Слуга народу".

Нардеп Мазурашу - що пропонував Раді

Законопроекти, які пропонував на розгляд Верховної Ради України народний депутат України від "Слуги народу" Георгій Мазурашу, викликали неоднозначну реакцію, вони інколи викликали скандали.

Зокрема, в 2020 році він зареєстрував законопроект "щодо охорони сім’ї, дитинства, материнства і батьківства", яким пропонував ввести штрафи за "пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризму".

В травні 2022 року Мазураш разом, зокрема, з нардепкою Мар’яною Безуглою зареєстрував законопроект про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування.

У квітні 2023 року він разом з кількома колегами вніс законопроект, яким передбачалося карати українців за критику влади у соцмережах. Під виглядом боротьби з ботофермами пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс штрафи, виправними роботами та навіть позбавлення волі для громадян, які здійснюють у соцмережах (під вигаданими іменами) "втручання у діяльність фізичних і юридичних осіб".

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