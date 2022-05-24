Законопроект Безуглої, Мазураша і Федієнка викликав у мережі хвилю обурення.

Законопроект про право вбивати солдатів, якщо ті самовільно залишать місця дислокацій і не виконуватимуть наказів командування, відкликано.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

У графі про проходження ініціативи вказано, що проект відкликано.

Авторами скандальної пропозиції стали "слуги народу" Мар'яна Безугла, Георгій Мазураш та Олександр Федієнко.

Депутати пропонували прибрати з закодавства рядок, який передбачає застосування зброї проти порушників статуту, "не призводячи до смерті військовослужбовця".

Йдеться про непокору солдата, опір чи загрозу командиру, застосування армійцем насильства і дезертирство.

Профільний комітет законопроект пропустив з поправкою, щоб застосування зброї на заподіяння смерті можливе тільки у випадку загрози життю командира або його підлеглих.

Законопроект Безуглої, Мазураша і Федієнка викликав у мережі хвилю обурення.

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