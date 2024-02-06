Сьогодні Рада не змогла розглянути питання про відкликання Безуглої із посади заступника голови комітету.

Народну депутатку України Мар’яну Безуглу виключили з партії "Слуга народу".

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила агентству УНІАН, що "ще раніше" було задоволено заяву Безуглої про вихід з партії.

Сьогодні, 6 лютого, Безугла написала у Facebook, що звернулася до голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії та керівництва Верховної Ради, щоб зачитали її заяву про вихід із фракції "СН".

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"Звернулася до Арахамії та керівництва Верховна Рада України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції "Слуга Народу", не "загубили" ніде. Відпустіть", - зазначає вона.

Відповідно до Регламенту ВРУ, для того, щоб рішення про вихід чи виключення народного депутата з фракції набрало чинності, воно має бути оголошено головуючим на засіданні Верховної Ради України.

Вихід Безуглої з фракції не може призвести до складення нею депутатського мандату, бо вона обиралася не по списку партії "Слуга народу", а від цієї партії в окрузі на Оболоні в Києві.

В той же час парламент 6 лютого знову не зміг розглянути проект постанови "Про відкликання народного депутата України Мар’яни Безуглої з посади заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", бо для цьього в залі не було достатньої кількості голосів.

Безугла йде зі "Слуги народу" - що відомо

11 січня народна депутатка Марʼяна Безугла повідомила, що написала заяву на вихід із фракції та партії "Слуга народу".

Це сталося після того як протягом кількох тижнів нардепка від "Слуги народу" Марʼяна Безугла перебувала в центрі уваги в українському інфополі. Спочатку через те, що публікувала заяви з критикою головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та вимагою його відставки через відсутність плану дій. А 5 січня Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, який очолює її колега по фракції "Слуга народу" Завітневич, ухвалив рішення про відкликання Безуглої з посади заступниці голови Комітету.

Безугла заявила, що слабка фракція та партія у війну їй не потрібна. При цьому зазначила, що й надалі підтримуватиме ініціативи президента, але не хоче мати спільних зобовʼязань з нардепами фракції, "які встромляють ніж у спину".

Вона також заявила, що їй не потрібна ваша квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, коли від неї вимагають, щоб вона мовчала про те, що "комітет нацбезпеки байдикує".

Вона вважає, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим згасанням, а ЗСУ перетворяться "на конвеєр з утилізації громадян для підтримання статусу-кво фронту". Вона зауважила, що залишається мажоритарним депутатом Оболонського району та підтримуватиме президента Зеленського.

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