У партії зазначають, що є певна система показників, за якими оцінюється робота чиновників.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія очікує, що в Україні продовжиться "губернаторопад".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Зокрема, журналісти запитали, чи прогнозуються ще якісь звільнення після звільнень першого заступника керівника Офісу президента Сергія Трофімова та кількох голів обласних державних адміністрацій.

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На це голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції "СН" в парламенті Олександр Корнієнко зазначив, що є певна система показників, за якими оцінюється робота чиновників. "Це не є на 100% політичне якесь рішення і вибори просто часто підводять певну риску для людей психологічну, що щось відбувалося в регіоні. Потім якийсь є рівень підтримки в цій області – партії, влади або кандидатів від партії влади. І на основі цього ці рішення робляться. Я думаю, що будуть ще кадрові рішення найближчим або середньостроковим часом від Офісу президента", - сказав Корнієнко.

Водночас Арахамія додав: "Так званий "губернаторопад" продовжиться".

Недавні відставки в Україні

4 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофимова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою.

5 листопада Зеленський звільнив голів Сумської, Одеської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій.

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Автор: Тетяна Поляковська