Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника керівника Офісу президента згідно з поданою ним заявою.
Відповідний указ № 482/2020 від 4 листопада розміщений на сайті глави держави.
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«Звільнити Трофімова Сергія Володимировича з посади першого заступника керівника Офісу президента України згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.
Водночас, указом № 483/2020 від 4 листопада президент призначив Трофімова своїм позаштатним радником.
Що відомо про Трофімова
- Трофімов здобув освіту у Запорізькому будівельному технікумі та закінчив бізнес-школу «Міжнародний інститут менеджменту».
- До призначення першим заступником глави ОП 2019 року працював виконавчим продюсером «Студії Квартал 95».
На початку жовтня українські ЗМІ писали про заплановані кадрові перестановки на Банковій. За інформацією УП, першого заступника глави ОП Сергія Трофімова можуть змінити на Кирила Тимошенка. Бо Кирило «дуже хоче зайняти місце Сергія» і вже налагодив відносини з Андрієм Єрмаком.
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