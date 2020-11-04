На початку жовтня українські ЗМІ писали про заплановані кадрові перестановки на Банковій. За інформацією УП, першого заступника глави ОП Сергія Трофімова можуть змінити на Кирила Тимошенка. Бо Кирило «дуже хоче зайняти місце Сергія» і вже налагодив відносини з Андрієм Єрмаком.