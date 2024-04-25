Заяву мають розглянути на одному з найближчих пленарних засідань ВРУ.

Микола Сольський, якого підозрюють у заволодінні державними землями, подав заяву на відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Також він оприлюднив копію заяви Сольського, напсиану сьогодні, 25 квітня.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України. Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань", - насисав він.

Що відомо про справу Сольського:

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня у САП повідомили, що викрили схему заволодіння державними землями у Сумській області.

До складу злочинної групи, яку очолював екс-голова аграрного комітету Верховної Ради - чинний міністр, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

З 24 березня 2022 року посаду міністра аграрної політики та продовольства займає Микола Сольський. 21 липня 2019 року він був обраний народним депутатом України. 29 серпня 2019 року обраний головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді IX скликання.

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