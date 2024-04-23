До складу злочинної групи, яку очолював чинний міністр, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру.

Детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га.

Як повідомила прес-служба САП, до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради – чинний міністр, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

Зазначається, що наразі за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету Ради – чинному міністру.

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В САП поінформували, що йому інкриміновано вчинення злочинів за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, триває вручення підозр іншим учасникам схеми.

"У межах досудового розслідування встановлено, що у 2017 році власник низки сільгосподарських компаній, який згодом став народним депутатом України IX скликання та очолив аграрний комітет Ради, у змові з головою Держгеокадастру України та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Для реалізації схеми, її учасники спочатку забезпечили знищення документів, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Що у подальшому стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. При цьому землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

За даними слідства, реалізація цієї схеми у 2017-2021 роках призвела до заволодіння 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн.

Крім того, особи здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, проте завдяки вчасним діям САП та НАБУ на землі було накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Міністр аграрної політики

Наразі посаду міністра аграрної політики та продовольства займає Микола Сольський. 21 липня 2019 року він був обраний народним депутатом України. 29 серпня 2019 року обраний головою Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді IX скликання.

24 березня 2022 року Верховна Рада призначила Сольського міністром аграрної політики та продовольства.

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