За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, якому НАБУ повідомило про підозру, заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром.

"Події, щодо яких, за інформацією НАБУ, повідомлено про підозру мені та щодо яких поширюється інформація в ЗМІ, стосуються періоду 2017-2018 рр., тобто в час коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", - заявив він, пише Мінагрополітики.

За словами Сольського, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

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"Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ. Зі свого боку гарантую максимальну відкритість для встановлення істини, але і в цьому немає потреби - всі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів", - зазначив урядовець.

Підозра Сольському - що відомо

Як повідомляв УНІАН, детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га.

До складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради – чинний міністр, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.

За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею на Сумщині площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн та спробі заволодіння землею площею близько 3,3 тис. га ще на 190 млн грн колишньому голові аграрного комітету Ради – чинному міністру.

Сольського було призначено міністром аграрної політики та продовольства 24 березня 2022 року.

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