Після початку повномасштабного вторгнення РФ представники забороненої політсили "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки України Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії.

Як повідомив прес-центр СБУ, мова йде про "Соціал-патріотичну асамблею слов’ян" (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ представники забороненої політсили "розосередились" майже по всій тимчасово захопленій території нашої держави.

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В спецслужбі поінформували, що наразі очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на тимчасово окупованій Херсонщині, де напряму контактує з ФСБ.

"За вказівкою російської спецслужби він та його партійні соратники публічно виступають на підтримку агресивної війни проти України. Там вони агітують місцевих жителів підтримати агресора та приєднуватись до лав його окупаційних угруповань. Також прихильники рашизму виступають перед російськими ЗМІ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують воєнні злочини РФ", - йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що у вересні 2022 року заочно повідомили Коваленку про підозру за 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Обвинувальний акт було скеровано до суду.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ затримала ворожого інформатора, який хотів "засвітити" українську ППО під Черкасами та Одесою. Таким чином кнтррозвідка української спецслужби запобігла новій серії ракетних ударів РФ по Черкаській та Одеській областях.

Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони. За даними слідства, інформатором виявився 47-річний житель Черкас, який є ідеологічним прихильником рашизму. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік сподівався, що його "роботу" помітять загарбники. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

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