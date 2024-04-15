Зловмисник надсилав через месенджер Telegram відомості та фото про рух військової техніки.

Служба безпеки України затримала ворожого інформатора, який хотів "засвітити" українську ППО під Черкасами та Одесою. За інформацією прес-центру СБУ, контррозвідка української спецслужби запобігла новій серії ракетних ударів РФ по Черкаській та Одеській областях.

"Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони в цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППО виявляти ворожі ракети та дрони", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інформатором виявився 47-річний житель Черкас, який є ідеологічним прихильником рашизму. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік сподівався, що його "роботу" помітять загарбники. Саме тому він почав збирати інформацію про місця дислокації Сил оборони. Зібрані дані зловмисник поширював у відкритому доступі.

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У СБУ запевняють, що викрили злочинні наміри фігуранта ще на початковому етапі його діяльності. Надалі всі дії ворожого інформатора були задокументовані та заблоковані. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану); ч.ч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними Черкаської обласної прокуратури, чоловік збирав розвіддані про Сили оборони України на території регіону. Також для збору цієї інформації він їздив на Одещину. Зловмисник надсилав через месенджер Telegram відомості та фото про рух військової техніки, чим надав можливість ідентифікувати розташування підрозділів ЗСУ для завдання ракетних ударів.

Крім того, у листуванні та телефонних розмовах він систематично заперечував російську збройну агресію. Стверджував, що на території України триває так звана спецоперація, а не повномасштабне вторгнення держави-агресора. Чоловік транслював наративи російської пропаганди щодо "нацизму" в нашій країні, підтримував дії й рішення керівництва Кремля у своїх розмовах.

Колаборанти в Україні - новини

Нещодавно на Одещині затримали колаборантку, яка через ворожі ІПСО намагалась "зірвати" мобілізацію в Україні на півдні.

Затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою. За вказівкою ворога адмініструвала Телеграм-канал, в якому дискредитувала призов на військову службу у ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації. Також популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ.

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