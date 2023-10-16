Президент Володимир Зеленський наголошує, що для України важлива допомога в зимовий період, зокрема захист об’єктів критичної інфраструктури.

Підтримка України Сполученими Штатами є непохитною щодо питань безпеки та економіки. Про це сказала спеціальний представник США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час зустрічі в Києві з президентом Володимиром Зеленським.

Вона нагадала про слова президента США Байдена, що ні за яких обставин не можна допустити, щоб американська підтримка України була перервана. "Тож ми над цим працюємо. І навіть вчора ввечері він спілкувався з нами, щоб переконатися, що ми отримуємо те, що нам потрібно від нашого уряду. Тому ми дуже тісно співпрацюємо", - зазначила Пріцкер.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що візит Пріцкер є сигналом міцної підтримки України з боку США. За його словами, зараз є деякі виклики в конгресі США, але для українців важливо під час війни мати підтримку і не залишитися на одинці з викликами. "Нам важливо розуміти, що Сполучені Штати готові допомоги Україні пройти зимовий період і захистити об’єкти критичної інфраструктури", - сказав він.

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Зеленський зауважив, що всі партнери України докладно поінформовані про термінові потреби щодо посилення системи протиповітряної оборони нашої країни для захисту міст, маршрутів вітчизняного експорту та критичної інфраструктури.

На зустрічі порушено питання забезпечення макрофінансової стабільності України у 2024 році.

Зеленський зазначив, що важлива реалізація проектів відбудови України, а вони потребують приватних інвестицій. Тому українська сторона розраховує на активне залучення американського бізнесу до довгострокових проектів у найбільш перспективних галузях української економіки, як-от сільське господарство, машинобудування, хімічна промисловість.

"Особливий інтерес становить участь американських компаній у реконструкції української енергетичної системи. Це особливо актуально напередодні зимового періоду, коли агресор очікувано посилить атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури", - сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що для залучення інвестицій потрібно розробити механізми гарантування ризиків.

На зустрічі також ішлося про використання заморожених російських активів як суттєвого джерела коштів для відбудови України.

Підтримка України з боку США

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що підтримка України залишається "найвищим пріоритетом" для Сполучених Штатів і Європи, назвавши це вкрай важливим для підтримки військової боротьби України проти вторгнення Росії.

За її словами, адміністрація Байдена налаштована підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно", і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США затвердила "стабільну" та безперебійну допомогу зруйнованій війною країні.

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