Адміністрація Байдена налаштована підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно".

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що підтримка України залишається "найвищим пріоритетом" для Сполучених Штатів і Європи, назвавши це вкрай важливим для підтримки військової боротьби України проти вторгнення Росії, повідомляє Reuters.

За її словами, адміністрація Байдена налаштована підтримувати Україну "стільки, скільки це буде потрібно", і боротиметься за те, щоб двопартійна більшість у Конгресі США затвердила "стабільну" та безперебійну допомогу зруйнованій війною країні.

"Ми не можемо дозволити Україні програти війну з економічних причин, коли вона продемонструвала здатність досягати успіху на полі бою", - цитує Єллен видання.

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Допомога Україні від міжнародних партнерів

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів України Сергій Марченко нещодавно зазначив, що Україні стає все важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах перемикається на майбутні вибори, а геополітична напруженість посилюється.

За його словами, оскільки війна з Росією триває, Україні необхідно заручитися фінансовою підтримкою Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в 43 мільярди доларів в 2024 році.

Президент США Джо Байден заявив, що вони здатні надавати підтримку і Ізраїлю, і Україні, зберігаючи при цьому "загальну міжнародну оборону".

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