За словами Сибіги, цей трибунал має вирішальне значення для відновлення міжнародного правопорядку.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що вже скоро Україна підпише угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії Росії проти нашої країни. Таку заяву він зробив на своїй сторінці в соцмережі X.

"Цей трибунал має вирішальне значення для відновлення міжнародного правопорядку і забезпечення відповідальності за злочин агресії", - написав дипломат.

Сибіга наголосив, що створення Спецтрибуналу дасть змогу притягнути до відповідальності політичне і військове керівництво Росії, включно з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, а також іншими особами, які обіймають найвищі пости.

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"Планування і ведення цієї війни проти України не може залишитися безкарним. Правосуддя для всіх причетних, незалежно від їхнього становища чи звання, неминуче", - додав глава МЗС України.

Зеленський підпише угоду про створення Спецтрибуналу для Росії

Раніше у пресслужбі Ради Європи повідомили, що вже 25 червня президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе збираються підписати угоду про створення Спеціального трибуналу для російського диктатора Володимира Путіна і РФ за злочини проти України.

"Справедливість для України не чекатиме", - заявив Берсе.

Зазначається, що комітет міністрів уже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу. Він буде створений у рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників РФ за злочин агресії проти України.

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