Комітет міністрів уже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу.

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе збираються підписати угоду про створення Спеціального трибуналу для кремлівського диктатора Володимира Путіна і Росії за злочини проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.

Зазначається, що Зеленський і Берсе планують підписати угоду 25 червня у французькому Страсбурзі.

"Справедливість для України не чекатиме. Уперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії. Створений у рамках Ради Європи, цей трибунал притягне до відповідальності тих, хто застосував силу, порушуючи Статут ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи ґрунтуватиметься не на мовчанці або безкарності, а на законі, принципах і діях", - заявив генсек Ради Європи.

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Комітет міністрів уже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу, зазначили в пресслужбі Ради Європи. Його створення було схвалено на щорічному засіданні міністрів закордонних справ Ради Європи в Люксембурзі 14 травня 2025 року.

У пресслужбі поділилися, що Спецтрибунал буде створено в рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників за злочин агресії проти України. Ба більше, Міжнародний кримінальний суд (МКС) отримає юрисдикцію розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні.

Наразі МКС не може розслідувати злочини агресії Росії проти України через обмеження юрисдикції. Зазначається, що створення Спецтрибуналу заповнить цю прогалину.

Спецтрибунал для Путіна - важливі новини

Раніше голова постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Марія Мезенцева розповіла, що Рада Європи підтримала створення Спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України. Вона зазначила, що рішення ухвалили в Люксембурзі в рамках щорічного засідання Комітету міністрів Ради Європи.

Крім того, Коаліція держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України висловила тверду підтримку якнайшвидшому початку його діяльності. Глави МЗС та інші представники країн-учасниць Коаліції держав привітали "завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в рамках Ради Європи".

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