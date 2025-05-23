Опозиційні політики назвали такий крок черговою ганьбою для словаків і звинуватили Фіцо в подвійних стандартах.

Влада Словаччини мовчить про те, чому не підтримала трибунал для переслідування Росії за агресію проти України, незважаючи на їхні заклики до дотримання міжнародного права.

Як зазначило видання Euractiv, це викликало критику з боку експертів-юристів та опозиції. Видання нагадало, що раніше 42 країни підписали декларацію на підтримку створення спеціального трибуналу для переслідування РФ за агресію проти України. Із країн-членів ЄС тільки Словаччина та Угорщина відмовилися приєднатися.

Позиція Братислави тим більше примітна, що уряд проросійського прем'єр-міністра Роберта Фіцо неодноразово засуджував агресію Кремля як "кричуще порушення міжнародного права" і наполягав на дотриманні міжнародного права в кожному випадку.

Відео дня

Тепер група з 31 словацького експерта-юриста закликала уряд переглянути свою незгоду з трибуналом. У відкритому листі вони попередили, що відповідальність згідно з міжнародним правом "має вирішальне значення для запобігання злодіянням" і служить довгостроковим інтересам Словаччини.

Однак уряд не відреагував на апеляцію і не пояснив свою позицію.

Видання зазначило, що тільки депутат Європарламенту Браніслав Ондруш прокоментував ситуацію, назвавши трибунал "зайвим", оскільки Міжнародний кримінальний суд (МКС) уже існує для переслідування таких злочинів, як агресія і геноцид.

Однак, як підкреслили журналісти, Ондруш помилився, оскільки у МКС немає юрисдикції щодо російської агресії, оскільки Москва вийшла з Римського статуту після анексії Криму.

Ондруш також стверджував, що трибунал "поглибить розкол у відносинах із Росією" і завадить досягненню миру.

При цьому колишній міністр закордонних справ Словаччини, а тепер опозиційний політик Іван Корчок назвав позицію уряду Фіцо "класичним прикладом" подвійних стандартів щодо міжнародного права.

Роман Мікулец, опозиційний депутат і колишній міністр внутрішніх справ, також розкритикував позицію Словаччини, назвавши її "ще однією ганьбою для країни".

"Вони відмовляються підтримувати трибунал для переслідування за злочин агресії. Чому? Тому що саме цього Путін хотів від Фіцо?", - поставив він риторичне запитання.

Спецтрибунал для РФ

На початку року в ЄС заявили про прогрес у створенні спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії.

9 травня коаліція держав за підсумками зустрічі європейських топ-дипломатів у Львові висловила тверду підтримку якнайшвидшому початку діяльності спецтрибуналу з метою покарання російського диктатора Володимира Путіна і всіх інших військових злочинців.

Вас також можуть зацікавити новини: