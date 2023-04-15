Над створенням трибунала працюють вже 34 країни.

Коста-Ріка погодилася приєднатися до групи країн, що опікуються створенням спецтрибуналу для притягнення росіян до відповідальності за злочини проти українців.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, загальна кількість країн, що доєдналися, сягнула 34.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до основної групи Спеціального трибуналу для злочинів агресії проти України, загальну кількість держав доведена до 34. Ми також обговорили шляхи подальшого посилення двосторонньої співпраці", – написав Кулеба.

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Трибунал для росіян - що треба знати

На початку року Європейський парламент підтримав резолюцію щодо створення трибуналу. Його мета – притягнення до відповідальності керівництва Росії, зокрема, диктатора Володимира Путіна, за злочини проти українців. Парламентська асамблея Ради Європи також підтримала резолюцію щодо створення спецтрибуналу в Гаазі.

Станом на кінець березня перелік партнерів України, що готові працювати над створення трибуналу, включав 33 країни. У Страсбурзі, Франція пройшла зустріч представників цих держав.

Вашингтон також підтримує створення спеціального трибуналу для переслідування росіян за злочин агресії проти України. Водночас йдеться не про трибунал за підтримки ООН, а про інтернаціоналізований суду, який базується на судовій системі України, але включає низку міжнародних елементів.

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