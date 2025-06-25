Президент запевнив, що кожен військовий злочинець має знати, що справедливість буде відновлена.

Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про створення Спеціального трибуналу проти Росії. Про це пише "Європейська правда".

Український лідер і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Це сталося в будівлі Ради Європи у Страсбурзі, куди після саміту НАТО в Гаазі приїхав Зеленський.

Президент запевнив, що кожен військовий злочинець має знати, що справедливість буде відновлена.

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"Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання", - наголосив він.

Він упевнений, що спецтрибунал стане кроком до того, щоб кожен російський злочинець був покараний, зокрема й президент РФ Володимир Путін.

За словами Берсе, після підписання сьогоднішньої угоди почнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, "щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати і допомогти в управлінні трибуналом".

Членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук розповіла подробиці угоди. За її словами ця угода - це вже дієвий юридичний інструмент:

"Посада російського керівництва не звільняє осіб від кримінальної відповідальності та не пом'якшує покарання. Спецтрибунал доповнює роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ. Держави-співучасниці теж будуть потенційно нести відповідальність".

Спецтрибунал проти Путіна

Раніше повідомлялося, що комітет міністрів Ради Європи вже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу. Він створений у рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників РФ за злочин агресії проти України.

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