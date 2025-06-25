Президент України Володимир Зеленський підписав угоду про створення Спеціального трибуналу проти Росії. Про це пише "Європейська правда".
Український лідер і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Це сталося в будівлі Ради Європи у Страсбурзі, куди після саміту НАТО в Гаазі приїхав Зеленський.
Президент запевнив, що кожен військовий злочинець має знати, що справедливість буде відновлена.
"Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам реальну можливість притягнути до відповідальності за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають для цього необхідних інструментів, і ми маємо чітко показати, що агресія веде до покарання", - наголосив він.
Він упевнений, що спецтрибунал стане кроком до того, щоб кожен російський злочинець був покараний, зокрема й президент РФ Володимир Путін.
За словами Берсе, після підписання сьогоднішньої угоди почнуться переговори щодо розширеної часткової угоди, "щоб якомога більше країн могли приєднатися, підтримати і допомогти в управлінні трибуналом".
Членкиня української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук розповіла подробиці угоди. За її словами ця угода - це вже дієвий юридичний інструмент:
"Посада російського керівництва не звільняє осіб від кримінальної відповідальності та не пом'якшує покарання. Спецтрибунал доповнює роботу Міжнародного кримінального суду, який не має юрисдикції над злочином агресії РФ. Держави-співучасниці теж будуть потенційно нести відповідальність".
Спецтрибунал проти Путіна
Раніше повідомлялося, що комітет міністрів Ради Європи вже завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу. Він створений у рамках Ради Європи з мандатом переслідувати в судовому порядку вищих керівників РФ за злочин агресії проти України.