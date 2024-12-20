За словами прем'єра Словаччини, президент України пропонував йому гроші за згоду на вступ Києва до НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі підкупу. Про це повідомляє Politico.

За словами Фіцо, після того, як він сказав Зеленському, що Словаччина втрачатиме близько 500 мільйонів євро на транзит газу на рік, український президент нібито запитав його, чи буде він голосувати за членство України в НАТО, якщо він дасть йому 500 мільйонів євро російських активів.

"И, звичайно, я сказав "ніколи", - відповів глава словацького уряду.

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Як сказав Фіцо, пропозиції Зеленського, зроблені йому за зачиненими дверима, були "абсурдними", і заявив, що Україна "наважується завдати шкоди економіці країни-члена ЄС".

Попередні заяви Фіцо

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко відреагував через позицію Зеленського щодо транзиту російського газу. За його словами, потрібно тиснути на Єврокомісію, щоб та захищала газові інтереси країн-членів ЄС.

Раніше Фіцо примарився розділ України. На думку прем'єр-міністра Словаччини, Україна втратить третину своєї території і не буде запрошена в НАТО.

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