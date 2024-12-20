Зеленський сказав, що Україна не буде "гратися" і не дасть Росії заробляти на цьому.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що питання транзиту газу є одним із п'яти основних розбіжностей у позиціях з Україною. Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі після того, як президент України Володимир Зеленський наголосив, що не дозволить Кремлю заробляти на продажу газу в Європу.

"У нас розходяться погляди щодо транзиту газу через Україну. Я запитав його, чи буде він готовий здійснювати транзит іншого газу, крім російського", – сказав Фіцо, якого цитує словацьке видання Pravda.

Зеленський сказав, що Україна не буде "гратися" і не погодиться на будь-які варіанти транзиту, які дозволять РФ продовжити заробляти.

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"Якщо європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни — можна думати. Але ми не дамо можливості додаткових заробітків Російській Федерації на цій війні", – наголосив український лідер на іншій пресконференції окремо від Фіцо.

Прем'єр-міністр Словаччини вважає таку позицію неправильною. Ба більше, Фіцо переконаний, що потрібно тиснути на Єврокомісію, щоб та захищала газові інтереси країн-членів ЄС.

"Якщо хтось перешкоджає транзиту газу і призводить до підвищення цін та економічної шкоди ЄС, то це Зеленський... Ми поважаємо допомогу ЄС Україні, ми є її частиною, і тому я запитую: коли хтось допомагає і є частиною ЄС та організовує спільні урядові переговори, чи має Україна право загрожувати економічним інтересам країни-члену союзу?" – обурився він.

Також серед розбіжностей є питання членства України в НАТО, проти якого категорично виступає Словаччина. Також вона не підтримує постачання зброї для захисту України від РФ. Крім того, Словаччина не вірить у військове вирішення війни і підтримує китайські та бразильські ініціативи стосовно переговорів, які відповідають більше російським інтересам.

Транзит газу до країн ЄС

Видання Politico писало, що провідні енергетичні компанії Центральної Європи звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн із проханням продовжити угоду щодо транзиту російського газу через Україну. За їхніми словами, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

За словами Фіцо, є альтернативи, які дозволять зберегти газовий маршрут відкритим у 2025 році.

"Я беру до уваги рішення українського уряду про те, що вони не хочуть продовжувати контракт з "Газпромом". Але це не означає, що ми не можемо отримувати газ зі сходу. У нас є рішення... що Україна не буде транзитером російського газу, але буде транзитером газу, власником якого буде хтось інший", - наголосив Фіцо.

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