За прогнозом прем'єр-міністра Словаччини, Україна втратить третину своєї території.

Країни Заходу втомилися від війни в Україні і можуть "пожертвувати" частиною її території, як це було зроблено 1938 року з Чехословаччиною. Таку думку в інтерв'ю бразильскому виданню Folha de S.Paulo висловив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За його словами, Захід вирішив використати "цей конфлікт", щоб послабити Росію - зокрема, були введені санкції проти РФ, "в Україну йдуть мільярди євро і доларів, багато гуманітарної допомоги, багато зброї".

"Який результат? Росіяни завойовують все більше територій, санкції не діють, а Україна вже недостатньо сильна для можливих переговорів. Якщо все це комусь зашкодить, то це Україні, тому що вона дозволила себе втягнути в цю авантюру, яка нічим хорошим для країни не закінчиться. Вона втратить територію і не буде запрошена в НАТО", - вважає політик.

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Фіцо прогнозує, що Україна втратить третину своєї території:

"Їй будуть запропоновані гарантії безпеки - наприклад, присутність іноземних військ. Якщо це те щастя для України, про яке всі говорять, то я гадаю, що українців зрадять. Наслідки будуть дуже серйозними для України з точки зору стабільності".

Водночас Фіцо каже, що Словаччина зацікавлена в тому, щоб "стабільний сусід приєднався до ЄС, щоб ми могли працювати разом".

"Поки я прем'єр-міністр, я ніколи не буду підтримувати вступ України до НАТО. Що стосується ЄС, то так", - резюмував глава словацького уряду.

Роберт Фіцо - останні заяви

Нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нову команду ЄС за слова про підтримку України. За його словами, не всі члени Євросоюзу готові надавати військову допомогу Україні.

Раніше Фіцо прийняв запрошення правителя Росії Володимира Путіна відвідати парад 9 травня у Москві. Він зазначив, що зацікавлений в участі в офіційних урочистостях з нагоди перемоги над фашизмом.

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